Жена Семака: «Мой муж половину заработка отдает больным и малоимущим. Побольше бы таких людей»

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, что ее муж отдает половину заработка на благотворительность.
«Мой муж – невероятно талантливый человек, работает практически без выходных. Половину заработка жертвует больным и малоимущим. Побольше бы таких людей. Аминь», – написала Анна Семак, отвечая на вопрос подписчика в инстаграме.
Спустя некоторое время после публикации сторис была удалена.
Ранее сообщалось, что с учетом бонусов зарплата Семака в «Зените» составляет около 2 миллионов евро в год. 1 июня тренер подписал новое соглашение с клубом из Петербурга по схеме «2+1».
Фото: скриншот из инстаграма Анны Семак