Жена Семака: «Мой муж половину заработка отдает больным и малоимущим. Побольше бы таких людей»

Анна Семак, жена главного тренера , рассказала, что ее муж отдает половину заработка на благотворительность.

«Мой муж – невероятно талантливый человек, работает практически без выходных. Половину заработка жертвует больным и малоимущим. Побольше бы таких людей. Аминь», – написала , отвечая на вопрос подписчика в инстаграме.

Спустя некоторое время после публикации сторис была удалена.

Ранее сообщалось, что с учетом бонусов зарплата Семака в «Зените» составляет около 2 миллионов евро в год. 1 июня тренер подписал новое соглашение с клубом из Петербурга по схеме «2+1».

Фото: скриншот из инстаграма Анны Семак