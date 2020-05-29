Жена Семака: «Мой муж половину заработка отдает больным и малоимущим. Побольше бы таких людей»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия красава Анна Семак Футбол

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, что ее муж отдает половину заработка на благотворительность.

«Мой муж – невероятно талантливый человек, работает практически без выходных. Половину заработка жертвует больным и малоимущим. Побольше бы таких людей. Аминь», – написала Анна Семак, отвечая на вопрос подписчика в инстаграме.

Спустя некоторое время после публикации сторис была удалена. 

Ранее сообщалось, что с учетом бонусов зарплата Семака в «Зените» составляет около 2 миллионов евро в год. 1 июня тренер подписал новое соглашение с клубом из Петербурга по схеме «2+1».

Фото: скриншот из инстаграма Анны Семак

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