Жена Семака: «Зенит» не имеет никакого отношения к госбюджету и вашим налогам»

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ответила на вопрос об источниках финансирования клуба.
– Не стыдно за госбюджет на собственной яхте по каналам кататься?
– Вы меня, похоже, с кем-то путаете. Так бывает, ничего страшного. Видимо, фильмов Алексея Навального пересмотрели.
Для большей бессмыслицы вам надо было упомянуть паруса. На парусной яхте по каналам... что может быть забавнее.
И мне не стыдно. Во-первых, потому что «Зенит» не имеет никакого отношения к госбюджету и вашим налогам. Так же как и мой личный бизнес. Во-вторых, «яхта» не моя, – написала Семак, отвечая на вопрос подписчика в инстаграме.
На момент публикации новости ответ в инстаграме был удален.
Фото: скриншот из инстаграма Анны Семак
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