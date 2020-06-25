Жена Семака: «Зенит» не имеет никакого отношения к госбюджету и вашим налогам»

, жена главного тренера «Зенита» , ответила на вопрос об источниках финансирования клуба.

– Не стыдно за госбюджет на собственной яхте по каналам кататься?

– Вы меня, похоже, с кем-то путаете. Так бывает, ничего страшного. Видимо, фильмов Алексея Навального пересмотрели.

Для большей бессмыслицы вам надо было упомянуть паруса. На парусной яхте по каналам... что может быть забавнее.

И мне не стыдно. Во-первых, потому что «Зенит» не имеет никакого отношения к госбюджету и вашим налогам. Так же как и мой личный бизнес. Во-вторых, «яхта» не моя, – написала Семак, отвечая на вопрос подписчика в инстаграме.

На момент публикации новости ответ в инстаграме был удален.

Фото: скриншот из инстаграма Анны Семак

Football Leaks: в «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» влили 1,65 млрд евро из госбюджета после введения ФФП

Football Leaks добрался до «Зенита» и «Локомотива»