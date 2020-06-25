Мойес о «МЮ»: «Разница между Сульшером и мной в том, что ему дали время»

Главный тренер высказался в преддверии матча 37-го тура Премьер-лиги с .

«Для меня «МЮ» – это замечательная команда, прекрасное место и самый большой клуб мира.

– особенное место, и я с нетерпением жду возвращения.

У Оле было трудное начало в «МЮ», но разница между Сульшером и мной заключается в том, что ему дали время.

Он привлекает игроков из академии, чего всегда и хотел клуб. Теперь у них есть несколько действительно интересных молодых футболистов», – заявил Мойес.