Мойес о «МЮ»: «Разница между Сульшером и мной в том, что ему дали время»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Олд Траффорд Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия Футбол

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался в преддверии матча 37-го тура Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

«Для меня «МЮ» – это замечательная команда, прекрасное место и самый большой клуб мира.

«Олд Траффорд» – особенное место, и я с нетерпением жду возвращения.

У Оле было трудное начало в «МЮ», но разница между Сульшером и мной заключается в том, что ему дали время.

Он привлекает игроков из академии, чего всегда и хотел клуб. Теперь у них есть несколько действительно интересных молодых футболистов», – заявил Мойес.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья