КДК засчитал «Сочи» техническое поражение в матче с «Тамбовом» и условно оштрафовал на 1,5 млн рублей

КДК вынес решение по поводу не состоявшегося из-за коронавируса в «Сочи» матча 29-го тура чемпионата России с .

Так, тамбовчанам присуждена техническая победа со счетом 3:0 из-за неявки соперника.

Кроме того, условно оштрафован на 1,5 миллиона рублей. В регламенте РФС отмечается, что условный срок при нарушении действует от трех месяцев до двух лет.

Отметим, что «Оренбургу» не назначали даже условные штрафы за два матча, в которых команда из-за коронавируса получила технические поражения.

В РПЛ новая отмена – вирус теперь в «Сочи». Возможно, для клуба это конец сезона (но там не грустят)