«Локомотив» хочет подписать Жиркова. Летом он станет свободным агентом

«Локомотив» хочет усилиться защитником «Зенита» Юрием Жирковым, сообщает Sport24.
По информации источника, московский клуб намерен усилить левый фланг и хочет подписать контракт с россиянином по окончании сезона. 20 августа Жиркову исполнится 37 лет.
Отметим, что срок действующего контракта между Жирковым и «Зенитом» истекает этим летом. Он выступает за клуб из Петербурга на протяжении пяти сезонов.
В этом сезоне Жирков провел за «Зенит» 21 матч в РПЛ, забил два мяча и дважды ассистировал партнерам.