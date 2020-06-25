«Локомотив» хочет подписать Жиркова. Летом он станет свободным агентом

Теги Локомотив Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия возможные трансферы Футбол

«Локомотив» хочет усилиться защитником «Зенита» Юрием Жирковым, сообщает Sport24.

По информации источника, московский клуб намерен усилить левый фланг и хочет подписать контракт с россиянином по окончании сезона. 20 августа Жиркову исполнится 37 лет.

Отметим, что срок действующего контракта между Жирковым и «Зенитом» истекает этим летом. Он выступает за клуб из Петербурга на протяжении пяти сезонов.

В этом сезоне Жирков провел за «Зенит» 21 матч в РПЛ, забил два мяча и дважды ассистировал партнерам.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья