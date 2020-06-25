«Спартак»: «Метастазы сильно поразили судейский организм. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олимп Кубок России РФС судьи Sports.ru Александр Дюков Сергей Сергеевич Иванов Футбол

«Спартак» после поражения от «Зенита» (1:2) в полуфинале Олимп Кубка России обратился к своим болельщикам.

«Дорогие наши болельщики! Мы гордимся, что у нас есть вы! И благодарим вас за поддержку в этот тяжелый и неудачный для всех нас сезон.

Неудачные результаты на поле, приостановка чемпионата, ограничения по вместимости трибун, отсутствие гостевых секторов — несмотря на это, мы всегда чувствовали вашу поддержку, вас было слышно даже на кубковом матче в Санкт-Петербурге! Спасибо большое! Мы это ценим!

Вместе с тем хотим отметить, что результаты команды на поле не всегда зависели только от наших ребят. Некоторые судейские решения против «Спартака» зачастую невозможно объяснить логически.

Проблема судейства в нашем футболе существовала давно, но необходимо дать руководству РФС во главе с Дюковым возможность исправить ситуацию. Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок.

Вместе за «Спартак»! – говорится в обращении красно-белых.

Выступления Кашшаи – чиновничья оборона. Он разочаровал: защищает все спорные решения судей, но ничего не объясняет

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