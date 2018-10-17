💣 Майк Тайсон может провести бой с Роем Джонсом-младшим

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон, объявивший о возвращении на ринг в 2020-м, может подраться с экс-чемпионом в четырех весовых категориях Роем Джонсом-младшим.

По информации Sports.ru, стороны уладили вопросы контрактов, а о поединке могут объявить уже на этой неделе.

Ожидается, что бой пройдет в США в сентябре. Запланирован формат 8 раундов.

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Тайсон и Холифилд действительно могут провести третий бой. Им на двоих 110 лет, но оба – в сумасшедшей форме