Бой Хабиб – Гэтжи возглавит турнир на «Бойцовском острове» в октябре

Президент UFC Дэйна Уайт определился с местом и датой проведения боя чемпиона легкого дивизиона с .

Уайта спросили, кто возглавит турнир на «Бойцовском острове» в октябре.

«Если вы посмотрите на наш список чемпионов, то они со всего мира. Так что самые большие, самые крутые бои в течение следующего года будут здесь, в Абу-Даби.

Вот почему я говорю, что Абу-Даби будет рассматриваться как новая боевая столица мира. Раньше это был Лас-Вегас. Сейчас это определенно не Лас-Вегас.

Хабиб будет следующим. Все крупные события, такие как бой чемпиона и претендента пройдут на «Бойцовском острове», – сказал Уайт.

Изначально бой Хабиба и Гэтжи планировался в сентябре, но из-за смерти отца Нурмагомедова планы изменились.

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