Радимов ответил Федуну про ЛЧ: «1:18 «Зенит» вряд ли получит»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о выступлении петербуржцев в еврокубках.
– Леонид Федун предположил, что «Зенит» огребет в Лиге чемпионов.
– По крайней мере, 1:18 «Зенит» вряд ли получит. А как выйдет – узнаем, когда «Зенит» отыграет групповой этап, – сказал Радимов.
В 2002 году в групповом этапе Лиги чемпионов «Спартак» проиграл все шесть матчей с общим счетом 1:18.
Владельцем «Спартака» на тот момент был Андрей Червиченко. Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций клуба в 2004 году.
Леонид Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона. «Зенит» огребет в ЛЧ, судейской поддержки не будет»