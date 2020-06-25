Радимов ответил Федуну про ЛЧ: «1:18 «Зенит» вряд ли получит»

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Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о выступлении петербуржцев в еврокубках.

– Леонид Федун предположил, что «Зенит» огребет в Лиге чемпионов.

– По крайней мере, 1:18 «Зенит» вряд ли получит. А как выйдет – узнаем, когда «Зенит» отыграет групповой этап, – сказал Радимов.

В 2002 году в групповом этапе Лиги чемпионов «Спартак» проиграл все шесть матчей с общим счетом 1:18.

Владельцем «Спартака» на тот момент был Андрей Червиченко. Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций клуба в 2004 году.

Леонид Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона. «Зенит» огребет в ЛЧ, судейской поддержки не будет»

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