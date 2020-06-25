«Спартак» ниже всех московских клубов по итогам РПЛ – впервые с 2014 года

«Спартак» после победы над «Краснодаром» (2:0) потерял шансы опередить динамовцев в таблице РПЛ.

Также красно-белые уже не смогут догнать ни , ни ЦСКА. Таким образом, «Спартак» по итогам сезона окажется ниже других московских клубов в таблице.

В последний раз подобное случилось в сезоне-2013/14 – тогда стал чемпионом, «Локомотив» – третьим, «Динамо» заняло 4-е место. «Спартак» с 50 очками стал шестым.

В нынешнем сезоне «Спартак» занимает девятое место, набрав 36 очков в 29 турах.

Ранее стало известно, что красно-белые набрали наибольшее количество очков в очных матчах между московскими командами.

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