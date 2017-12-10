Умер художник Виктор Чижиков. Он придумал талисман Москвы-1980 – олимпийского Мишку

Сегодня на 85-м году жизни скончался известный советский и российский художник Виктор Чижиков.

Об это сообщили уже как минимум два источника.

Чижиков придумал и нарисовал талисман летней Олимпиады-1980 в Москве – олимпийского Мишку. Художник работал в журналах «Крокодил», «Веселые картинки», «Мурзилка», «Пионерская правда» и многих других. Также он иллюстрировал множество детских книг.

Вчера, 19 июля, исполнилось ровно 40 лет с открытия Олимпиады-1980. А сегодня в Москве открылась выставка символов тех Игр, главным экспонатом которой является олимпийский Мишка.

Вместе с Дельфином вспомнили клип «Весна». Там великие кадры Олимпиады-80: слезы на трибунах, прощание с мишкой, факелоносец в трусах