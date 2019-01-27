Серия Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сезона-2020/21 отменена из-за коронавируса.

Такое решение принял Международный союз конькобежцев (ISU) после консультации с медицинской комиссией и рабочей группой по проведению турнира.

Причина отмены серии в том, что в мире до сих пор сильно ограничено авиасообщение, а некоторые страны (в частности, Япония) отказались отправлять своих фигуристов на соревнования в другие страны.

В случае, если по ходу сезона ситуация с коронавирусом в мире станет благоприятной, а кто-нибудь из стран-членов ISU захочет провести международное соревнование среди юниоров, то ISU рассмотрит этот вариант и, возможно, поддержит заявку финансово.

«Мы сожалеем об отмене такой популярной юниорской серии соревнований, но это сделано исключительно в рамках нашей политики по обеспечению безопасности спортсменов», – говорится в сообзении ISU.

Совет ISU соберется 3 августа, чтобы обсудить проведение взрослой серии Гран-при и других соревнований сезона.

Гран-при среди юниоров должен был стартовать в начале сентября и продлиться до середины октября. Старт взрослой серии Гран-при запланирован на конец октября.

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Предварительный календарь по фигурному катанию сезона-2020/21. Гран-при стартует в октябре, чемпионат мира – в марте