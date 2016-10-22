Председатель комитета Госдумы по спорту Дегтярев согласился стать врио губернатора Хабаровского края

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев согласился стать временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

Занять эту должность Дегтяреву во время видео-конференции предложил президент России Владимир Путин.

«Я готов, благодарю вас за доверие, готов немедленно вылететь в Хабаровский край», – ответил Дегтярев.

Действующий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован две недели назад по подозрению в организации убийств, совершенных в 2004-2005 годах.

О скором назначении Дегтярева на пост врио губернатора Хабаровского края сообщали еще 15 июля.

Депутат Дегтярев тренирует топ-фехтовальщицу. Хотя без диплома это запрещено