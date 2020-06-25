Гендиректор «Зенита»: «Без судейских ошибок «Спартак» был бы в зоне вылета, по-моему. Легко найти исследование в интернете»

Генеральный директор высказался о словах владельца .

– Вас лично не задели слова Леонида Федуна и футболка ? Собираетесь обращаться в комитет по этике, как это сделали красно-белые на основании ваших слов о Дзюбе и Азмуне?

– Ничего никуда подавать не будем. Ещенко, видимо, просто забыл, что у него находится под игровой футболкой. Наверное, планировал продемонстрировать ее в случае победы. Андрей не смог себя проконтролировать, мне кажется, только над собой посмеялся. Клуб и я лично спокойно к этому относимся. А по поводу заявлений о характере нашего чемпионства, то разрыв между нами и «Спартаком» – 33 очка. Какие еще нужны аргументы?

– Федун утверждает, что «Зениту» будет тяжело в Лиге чемпионов без «судейской поддержки»...

– Про судейство – это вообще ерунда. Обсуждать работу рефери – последнее дело, когда уже нет других аргументов. Играть надо! Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков. Где бы клуб был без них? По-моему, в зоне вылета. Это не наше исследование, его легко найти в интернете. Там проанализированы все судейские ошибки. По этим же данным «Зенит» недобрал четыре очка, – сказал Медведев.

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