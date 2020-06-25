«Золотой мяч»-2020 отменен. Награду не вручат впервые с момента основания премии

Издание France Football объявило, что в 2020 году вручен не будет.

Журнал объяснил это исключительными обстоятельствами, вызванными пандемией COVID-19, из-за которых отсутствуют справедливые условия для вручения приза.

«Мы не хотим, чтобы в описании этой награды была звездочка со сноской «приз, выигранный в исключительных обстоятельствах из-за кризиса, вызванного коронавирусом».

Справедливость, столь важная для получения этого почетного приза, не может быть обеспечена, в частности, в плане статистики игроков. Нельзя оценивать футболистов одинаково, учитывая, что сезон для некоторых из них резко оборвался», – говорится в заявлении France Football.

Впервые с момента основания премии в 1956 году приз не будет вручен. С 2010 по 2015 год награда вручалась под эгидой ФИФА.

В 2019 году «Золотой мяч» получил форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, в номинации для женщин приза была удостоена футболистка сборной США Меган Рапино.