«Золотой мяч»-2020 отменен. Награду не вручат впервые с момента основания премии

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ювентус премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Золотой мяч коронавирус Футбол

Издание France Football объявило, что в 2020 году «Золотой мяч» вручен не будет.

Журнал объяснил это исключительными обстоятельствами, вызванными пандемией COVID-19, из-за которых отсутствуют справедливые условия для вручения приза.

«Мы не хотим, чтобы в описании этой награды была звездочка со сноской «приз, выигранный в исключительных обстоятельствах из-за кризиса, вызванного коронавирусом».

Справедливость, столь важная для получения этого почетного приза, не может быть обеспечена, в частности, в плане статистики игроков. Нельзя оценивать футболистов одинаково, учитывая, что сезон для некоторых из них резко оборвался», – говорится в заявлении France Football.

Впервые с момента основания премии в 1956 году приз не будет вручен. С 2010 по 2015 год награда вручалась под эгидой ФИФА.

В 2019 году «Золотой мяч» получил форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, в номинации для женщин приза была удостоена футболистка сборной США Меган Рапино.

Опрос

А кому бы вы отдали «Золотой мяч»-2020?
4569 голосов
Месси
17%
Лионель Месси
Де Брюйне
10%
Кевин де Брюйне
Левандовскому
48%
Роберт Левандовски
Бензема
5%
Карим Бензема
Рамосу
9%
Серхио Рамос
Тоже бы никому не вручал
11%
Золотой мяч

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья