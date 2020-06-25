«Урал» объявил об уходе Парфенова и Ковтуна

объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером .

Также тренерский штаб команды покинут и Андрей Данилов. Отмечается, что контракт со специалистами расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Урал» выражает Дмитрию Парфенову, Андрею Данилову и Юрию Ковтуну благодарность за проделанную работу! Желаем успешного продолжения профессиональной карьеры, новых вызовов и удачи!» – говорится в сообщении.

Парфенов также высказался о своем уходе.

«Хочу поблагодарить команду, всех сотрудников клуба за совместную работу на протяжении двух лет! Отдельное спасибо хочу сказать нашим болельщикам, которые всегда искренне поддерживали команду и не оставляли ее даже после самых обидных поражений. Мы всегда чувствовали поддержку трибун!

Я покидаю «Урал», но хочу сказать, что теперь у этого клуба стало как минимум на одного болельщика больше. Всегда буду переживать за команду и надеюсь, что ее ждет впереди много новых побед!» – сказал Парфенов.

45-летний тренер возглавил «Урал» в 2018 году. При нем команда дошла до финала Олимп Кубка России в прошлом сезоне.

За тур до завершения чемпионата Премьер-лиги «Урал» занимает 10-е место, набрав 35 очков.