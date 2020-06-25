Виктор Кашшаи: «Отправил момент с падением Соболева 10 судьям. Никто не сказал, что это пенальти»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи объяснил, почему судья Сергей Иванов принял верное решение, не назначив пенальти на в матче «Зенит» – «Спартак» (2:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– По моменту с Жирковым и Соболевым, где, по вашим словам, пенальти не назначен верно. Могли бы в связи с ним оценить эпизод с матча «Спартак» – Локомотив, где и Миранчук, и Умяров тянули друг друга за футболки, но арбитр назначил пенальти?

– Это абсолютно разные случаи. В матче «Спартак» – видели явный контакт ногами: защитник ударил оппонента. Абсолютно ясная ситуация. Пенальти был назначен не за задержку рукой.

– Соболев забил «Тамбову», но гол отменили. Некоторым в нашем чемпионате позволено так бороться, другим нет. Почему разные критерии борьбы?

– Очень легко определить этот критерий. У нас есть правила игры. По ним нарушения недопустимы. Вы скоро сможете найти их на сайте РФС, мы опубликуем. Если один игрок толкает соперника, а тот не может сыграть в мяч – это фол. Это как раз случай с Соболевым в матче с , там решение судьи было верным.

– Как оцените контакт Понсе с вратарем Заболотным в матче – «Спартак»?

– Вратарь коснулся мяча. Он не совершал нарушения. Не было причин вмешиваться ВАР. Фола не было.

– Понимаете, что ваша трактовка работы Иванова в эпизоде с Соболевым и Жирковым создает прецедент для будущих эпизодов такого плана – что может быть сделано в штрафной, а что нет? В чем тогда разница? Футболиста можно дергать и толкать, чтобы атакующий упал? Его валят.

– Футбол – контактный вид спорта. Игроки не обойдутся без контактов. У судьи сложная работа определять, что фол, что нет. Эту ситуацию я уже проанализировал с разных ракурсов, увидел фото. Судья должен наказывать, если точно есть фол. Если нормальный контакт, игровой момент между игроками – это часть футбола.

Иногда судьи ошибаются и неверно определяют, какой контакт по правилам, а какой уже не часть игры. Не можем обещать, что этого не произойдет в будущем. Но футбол – контактный вид спорта, и споры всегда будут.

Но такие ситуации – не работа для ВАР. Он для очевидных инцидентов.

– Момент с Соболевым и Жирковым. По фотографии в четко не видно, что произошло. Вы судили по ней? Или есть еще другой ракурс видео? Или как вы поняли?

– Этот ракурс был у ВАР. ВАР анализировал видео по ходу игры. На основании этого видео ассистенты решили не вмешиваться.

После матча я отправил этот момент десяти международным судьями из Европы. Было интересно их мнение. Шестеро из них сказали, что это штрафной в пользу обороняющейся команды. Четверо – что игру следовало продолжать. Никто из них не сказал, что это пенальти. Если тщательно проанализировать эпизод, то решение Иванова стоит полностью поддержать, – сказал Кашшаи.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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