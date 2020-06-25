«Челси» близок к покупке Хавертца за 80 млн евро

близок к покупке полузащитника .

«Синие» готовы заплатить за 21-летнего игрока 80 млн евро, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстайн. Немцем интересуются многие европейские клубы, но только «Челси» готов заплатить такую сумму за Хавертца.

Сам Хавертц близок к договоренности об условиях личного контракта, он заинтересован в переходе в «Челси».

В этом сезоне хавбек провел за клуб 30 матчей в Бундеслиге, забил 12 мячей и сделал 6 голевых передач. Его полная статистика – здесь.