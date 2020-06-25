Виктор Кашшаи: «Соболев начал тянуть Жиркова, и последовала реакция Юрия. Не удалять Оздоева – верное решение»

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Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал спорные решения арбитра в 1/2 финала Олимп Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– «Спартак» подал протест на четыре решения судьи в матче с «Зенитом». Как вы оцените эти эпизоды и всю работу Иванова? Столько ошибок и все в одну сторону.

– Знаю, это была важная для российского футбола, для Кубка России игра. Так бывает, когда решения судьи вызывают дискуссию. Иногда эти решения не хороши, ошибочны, иногда они правильные.

Первый инцидент: столкновение Соболева и Жиркова. Сегодня увидел фото об этой ситуации, где видно, что произошло. Прежде всего надо прояснить: было столкновение между нападающим и защитником.

Если посмотрите на фото, увидите: Соболев начал тянуть, а потом толкать Жиркова, после чего последовала реакция Юрия. Можно рассмотреть момент с разных ракурсов.

Посмотрите на протокол ВАР. Он должен вмешиваться, если ВАР – не про каждый инцидент, а про очевидные, явные.

Второй: с Айртоном и Оздоевым во втором тайме, на 81-й минуте. Если кто-то анализировал эпизод, то понял: там ничего не произошло. Не понимаю, в чем здесь вопрос. Если кто-то играл в футбол, то понимает: это нормальная борьба. Конечно же, это не фол.

Третий: на 89-й минуте. Необходимо оценить степень контакта между игроками и определить, насколько она сильна. Борьба была в ногу. Согласно текущей трактовке УЕФА, это неосторожная игра – не какое-либо серьезное решение.

Если проанализируете этот эпизод, то он на желтую, не на красную. Мое мнение: верное решение не удалять Оздоева.

Четвертый: удар Соболеву по лицу в штрафной площадке на 60-й минуте. Не знаю, анализировали вы или нет, но было ясно видно со многих ракурсов: Соболев потерял равновесие, поскользнулся и споткнулся о землю. Возможно, был контакт с рукой, но не фол, а естественное падение.

Упал Соболев от контакта с рукой. Соболев не показал, что у него есть какие-то проблемы с лицом. Смотрю сейчас это видео: реакция Александра очевидна – он просто поскользнулся. Думаю, не из-за атаки Барриоса. Это часть футбола, – сказал Кашшаи.

Вся судейская жара «Зенита» и «Спартака»: не увидели два пенальти на Соболеве, зато есть на Азмуне, опять отменен гол Жиго

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Со всем: на Соболеве был пенальти, на Азмуне – нет, гол Жиго отменен зря
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Чистый пенальти на Соболеве, остальное верно
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Александр Соболев
Все сделано правильно
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Надо было ставить пенальти в пользу «Спартака», а не «Зенита». Жиго в офсайде
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