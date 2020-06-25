Медведев о том, что «Зенит» – «дутый чемпион»: «Посмотри на табло, дурашка!» «Спартак» отстал больше, чем на 30 очков»

Генеральный директор «Зенита» после победы над (2:1) в полуфинале Олимп Кубка России прокомментировал высказывание владельца красно-белых , который назвал петербургский клуб дутым чемпионом.

«Жаловаться на судейство – это последнее дело. Когда других аргументов нет, то начинают жаловаться на судейство. Такое есть в любом виде спорта, не буду комментировать их высказывания и действия.

У «Спартака» хорошая команда, хорошая перспектива. Будем рады соперничать с ними в будущем. Обижаться на что-то мы не будем.

Как говорили наши хоккеисты, играя с канадцами: «Посмотри на табло, дурашка!» «Спартак» отстал от «Зенита» вроде больше, чем на 30 очков, три раза проиграл… О чем здесь говорить?» – сказал Медведев.

Леонид Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона. «Зенит» огребет в ЛЧ, судейской поддержки не будет»

🐽 «Зенит» издевается над Федуном: фанаты сделали баннер про «Черное зеркало» (с тонкой отсылкой!), клуб запустил свой хэштег