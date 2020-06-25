Иммобиле сравнялся с Роналду в гонке бомбардиров. Он всего пятый итальянец с 30+ голами в истории Серии А

Форвард «Лацио» реализовал пенальти в матче 34-го тура Серии А с (1:2, второй тайм).

Для итальянца этот гол стал 30-м в сезоне. Он сравнялся в гонке бомбардиров с конкурентом из «Юве» , который в этой игре отметился дублем и временно опережал Иммобиле на один гол.

Кроме того, форвард стал всего пятым итальянцем в истории, забившим не менее 30 голов за сезон. Ранее это удавалось (сезон-1928/29), Феличе Борелю (1933/34), Антонио Анджелильо (1958/59) и (2005/06).