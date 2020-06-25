«Наполи» предложили купить Влашича за 15 млн евро (RAI Sport)

было предложено купить полузащитника ЦСКА Николу Влашича, утверждает журналист RAI Sport Чиро Венерато.

Предложение о трансфере хорвата было сделано через бывшего агента форварда «Лилля» Виктора Осимхена, близкого к переходу в «Наполи».

Утверждается, что за Влашича запросили 15 млн евро, а зарплата игрока может составить 1,5 млн евро в год.

Между сторонами наладился контакт по этому вопросу, но сперва «Наполи» должен продать хавбека .

В нынешнем сезоне 22-летний Влашич забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.