Роналду – первый игрок, забивший 50+ голов в Серии А, Ла Лиге и АПЛ

Нападающий сделал дубль в матче 34-го тура Серии А против (2:0, второй тайм).

Для 35-летнего форварда эти голы стали 50-м и 51-м в итальянском чемпионате (21 мяч он забил в прошлом сезоне, 30 – в этом).

Португалец стал первым в истории футболистом, кому покорилась отметка в 50 или более голов в , и Серии А.

В чемпионате Англии в составе «Манчестер Юнайтед» Криштиану забил 84 мяча в 196 матчах, а в Примере отметился 311 мячами в 292 играх за «Реал».

Также Роналду стал самым быстрым игроком, кому покорилась отметка в 50+ голов в Серии А, минимум с сезона-1994/95.

Для этого ему потребовался 61 матч. Предыдущий рекордсмен Андрей Шевченко свой 50-й гол забил в 68-м матче.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Лацио».