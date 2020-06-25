«Боруссия» подписала 17-летнего хавбека Джуда Беллингема, представив его песней The Beatles

Полузащитник Джуд Беллингем перешел в дортмундскую «Боруссию» из .

17-летний англичанин подписал долгосрочный контракт с новым клубом.

О трансфере игрока «Боруссия» объявила песней The Beatles Hey Jude («Эй, Джуд»).

Ранее сообщалось, что заплатила за молодого хавбека 23 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Беллингем провел 40 матчей в Чемпионшипе, став автором 4 голов. Его статистику можно изучить здесь.