«Боруссия» подписала 17-летнего хавбека Джуда Беллингема, представив его песней The Beatles

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия трансферы Бирмингем чемпионшип Джуд Беллингем Футбол

Полузащитник Джуд Беллингем перешел в дортмундскую «Боруссию» из «Бирмингема».

17-летний англичанин подписал долгосрочный контракт с новым клубом.

О трансфере игрока «Боруссия» объявила песней The Beatles Hey Jude («Эй, Джуд»).

Ранее сообщалось, что «Боруссия» заплатила за молодого хавбека 23 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Беллингем провел 40 матчей в Чемпионшипе, став автором 4 голов. Его статистику можно изучить здесь.

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