«Боруссия» подписала 17-летнего хавбека Джуда Беллингема, представив его песней The Beatles

Полузащитник Джуд Беллингем перешел в дортмундскую «Боруссию» из «Бирмингема».
17-летний англичанин подписал долгосрочный контракт с новым клубом.
О трансфере игрока «Боруссия» объявила песней The Beatles Hey Jude («Эй, Джуд»).
Ранее сообщалось, что «Боруссия» заплатила за молодого хавбека 23 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Беллингем провел 40 матчей в Чемпионшипе, став автором 4 голов. Его статистику можно изучить здесь.
Hey Jude 🎸 pic.twitter.com/SyjizjOQOl— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 20, 2020