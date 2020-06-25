Пеп Гвардиола: «Лидс» – исторический клуб. Бьелса... Нет другого такого тренера»

Главный тренер поздравил с выходом в АПЛ.

«Бьелса оказал влияние на тысячи и миллионы игроков. Мне повезло, у меня был шанс увидеться и пообщаться с ним. Учитывая его поведение, его рабочую этику, его особую игру в футбол...

Нет другого такого тренера, который может играть так, как играет он. Никто не может подражать ему, даже не пытайтесь. Для английского футбола будет прекрасно, что он окажется в Премьер-лиге, это мое личное мнение.

Хочу поздравить не только , а всю команду «Лидс». Это исторический клуб, который возвращается спустя 16 лет. Будет здорово сыграть с ними на их стадионе.

Они проделали исключительную работу. Было психологически непросто после прошлого сезона, когда им немного не хватило для выхода в АПЛ. Но они сделали это спустя год – и это подтверждает, насколько они стабильны и насколько сложно выиграть Чемпионшип и выйти в , – сказал Гвардиола.

Бьелса со второй попытки вернул «Лидс» в АПЛ. Прощайте, 16 лет разбитых надежд!

💛💙 Как же трогательно Костер-Вальдау признается в любви Бьелсе! Он тоже страдал с «Лидсом» 16 лет, а теперь наконец-то счастлив