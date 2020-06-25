Владислав Радимов: «Комично только судейскими ошибками объяснять, что ты занял 9-10-е место и отстал от чемпиона на 33 очка»

Бывший капитан прокомментировал высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна о судействе.

– Владелец «Спартака» Леонид Федун после поражения от «Зенита» в полуфинале Кубка назвал чемпионство петербуржцев «дутым», в том числе из-за судейства. Такая точка зрения имеет под собой почву?

– У нас свобода слова, каждый волен высказывать свою точку зрения. Но если взять процент судейских ошибок при ВАР и без него, он, конечно, снизился.

Плохо судят «Спартак»? Каждый, кто болеет за свою команду, всегда будет недоволен судейством. Несмотря на ВАР, человеческий фактор все равно остается.

Но объяснять только судейскими ошибками тот факт, что ты занял в чемпионате 9-10-е место и отстал от чемпиона на 33 очка? По меньшей мере это выглядит комично.

Я бы еще понял, если бы подобные вещи говорил второй «Локомотив». Но не 9-10-й .

С таким же успехом, то же самое сейчас «Тамбов» может сказать – судейские ошибки не дали нам стать чемпионом, – сказал Радимов.

Леонид Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона. «Зенит» огребет в ЛЧ, судейской поддержки не будет»