«Спартак» обратился в судейский комитет после матча с «Зенитом»

«Спартак» обратился в судейский комитет с просьбой дать оценку работе арбитров на матче 1/2 финала Олимп Кубка России с «Зенитом» (1:2).

Красно-белые попросили комитет оценить действия бригады по четырем эпизодам, случившимся на 9-й, 60-й, 81-й и 89-й минутах матча.

Речь о единоборствах, которые могли бы трактоваться как поводы для пенальти в ворота «Зенита» или удаления игрока хозяев.

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