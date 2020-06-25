«Спартак» обратился в судейский комитет после матча с «Зенитом»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олимп Кубок России РФС судьи Сергей Сергеевич Иванов Футбол

«Спартак» обратился в судейский комитет РФС с просьбой дать оценку работе арбитров на матче 1/2 финала Олимп Кубка России с «Зенитом» (1:2).

Красно-белые попросили комитет оценить действия бригады Сергея Иванова по четырем эпизодам, случившимся на 9-й, 60-й, 81-й и 89-й минутах матча.

Речь о единоборствах, которые могли бы трактоваться как поводы для пенальти в ворота «Зенита» или удаления игрока хозяев.

Вся судейская жара «Зенита» и «Спартака»: не увидели два пенальти на Соболеве, зато есть на Азмуне, опять отменен гол Жиго

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С чем судья Иванов ошибся в матче «Зенит» – «Спартак»?
38074 голосa
Со всем: на Соболеве был пенальти, на Азмуне – нет, гол Жиго отменен зря
16%
Леонид Федун
Чистый пенальти на Соболеве, остальное верно
48%
Александр Соболев
Все сделано правильно
24%
Зенит
Надо было ставить пенальти в пользу «Спартака», а не «Зенита». Жиго в офсайде
12%
Спартак

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