Жиго, скорее всего, покинет «Спартак» летом (Sport24)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Самюэль Жиго Футбол

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго с большой долей вероятности уйдет из клуба этим летом, утверждает Sport24.

Красно-белые испытывают сложности с  с финансовым фэйр-плей и не примут участия в еврокубках в следующем сезоне, а француз – один из наиболее ликвидных активов клуба.

«Спартак» готов продать 26-летнего игрока в случае хорошего предложения.

Ранее сообщалось, что московский клуб оценивает Жиго минимум в 20 млн евро.

В нынешнем сезоне РПЛ защитник провел 25 матчей и забил 4 гола. Его статистика – здесь.

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