Созин о словах Федуна про «Зенит»: «Не вижу оскорбления о дутом чемпионе. Нет предмета для разбирательств»

Член комитета по этике РФС дал оценку словам владельца «Спартака» о «Зените» после матча 1/2 финала Олимп Кубка России.

«Ну, прочитали мы эти высказывания. Порадовались за одного и огорчились за другого. Не вижу оскорбления в словах Федуна о дутом чемпионе.

Они вроде не ругались и не оскорбляли друг друга. Может, они вообще ничего тогда не будут говорить? Разве будет лучше, если они будут молчать?

Понятно, что уступил в чемпионате, вылетел из Кубка России, из-за этого эмоции у человека. Это его личное мнение, что плохого в слове «дутый» или «липовый»?



Если люди будут это обсуждать в таком формате, тогда они хотя бы будут интересоваться новостями и футболом. В принципе, в этой ситуации они [Федун и Медведев] играли по правилам.

Как только кто-то выходит за рамки, следует реакция от РФС и комитета по этике. А здесь даже не вижу предмета разбирательств», – заявил Созин.

Леонид Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона. «Зенит» огребет в ЛЧ, судейской поддержки не будет»