Экс-глава СБР Драчев о причинах ухода в отставку: «Очень много работы в Госдуме. Больше ста законов будем принимать»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о причинах своего ухода в отставку.

«Долго проходили консультации, в конечном итоге было принято решение уйти в государственную работу по законам, поправкам, которые недавно были сделаны.

Буквально вся страна проголосовала, будет очень много работы в Государственной Думе, больше ста законов будем принимать.

Из-за того, что работы прибавится, такое решение и было принято – уйти на одну работу. Я все передам будущему наследнику, так сказать. Пусть работает и вносит свою лепту, я буду помогать, он будет воплощать.

Основная нагрузка, конечно, будет связана с международными отношениями, которые на данный момент у нас достаточно сложные. И не только в биатлоне, но в биатлоне, наверное, больше всего», – сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».

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