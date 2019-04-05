«Вашингтон», «Питтсбург» и «Филадельфия» будут жить в одном отеле во время Кубка Стэнли

Стали известны места проживания клубов НХЛ на время проведения Кубка Стэнли.
Торонто и Эдмонтон разместят команды в четырех отелях: Hotel X и Royal York в Торонто, JW Marriott и Sutton Place в Эдмонтоне.
Hotel X примет «Бостон», «Тампу», «Вашингтон», «Филадельфию» и «Питтсбург».
В Royal York разместятся «Каролина», «Айлендерс», «Торонто», «Коламбус», «Флорида», «Рейнджерс» и «Монреаль».
В JW Marriott будут жить «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас», «Даллас», «Эдмонтон» и «Нэшвилл».
Sutton Place предоставит пространство для «Ванкувера», «Калгари», «Виннипега», «Миннесоты», «Аризоны» и «Чикаго».
Отметим, что после размещения команды не смогут покидать территорию своих отелей на время проведения Кубка Стэнли.
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