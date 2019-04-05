«Вашингтон», «Питтсбург» и «Филадельфия» будут жить в одном отеле во время Кубка Стэнли

Стали известны места проживания клубов на время проведения Кубка Стэнли.

Торонто и Эдмонтон разместят команды в четырех отелях: Hotel X и Royal York в Торонто, JW Marriott и Sutton Place в Эдмонтоне.

Hotel X примет «Бостон», , , «Филадельфию» и .

В Royal York разместятся «Каролина», «Айлендерс», «Торонто», «Коламбус», «Флорида», и «Монреаль».

В JW Marriott будут жить «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас», «Даллас», «Эдмонтон» и «Нэшвилл».

Sutton Place предоставит пространство для «Ванкувера», «Калгари», «Виннипега», «Миннесоты», «Аризоны» и «Чикаго».

Отметим, что после размещения команды не смогут покидать территорию своих отелей на время проведения Кубка Стэнли.

В больнице Эдмонтона вспышка коронавируса. Город собирается принять матчи плей-офф и финал Кубка Стэнли