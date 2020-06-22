Арбитр Федотов: «Тедеско на 6 матчей закрыть должны были! А то и на все 12!»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на 3 матча.
«По словам Григорьянца, был физический контакт Тедеско и резервного арбитра – тренер «Спартака» похлопал резервного руками по лицу. Могу сказать, что вас обманывают.
Я судил матч «Зенита» и «Крыльев», где удалил Виллаш-Боаша за то, что он толкнул резервного арбитра. Ему дали шесть матчей. А здесь Тедеско по щекам ударил. Это вообще что такое?! За такое его на шесть матчей закрыть должны были! А то и на все двенадцать!
Это физический контакт! Три матча – это ни о чем. Получается, теперь резервного можно по щекам хлопать за три матча. Прикольно, теперь каждый так делать будет», — сказал Федотов.
В матче с «Локомотивом» (1:1) в конце первого тайма Тедеско эмоционально выразил недовольство решением арбитра Сергея Лапочкина назначить пенальти в ворота красно-белых за фол Наиля Умярова на Алексее Миранчуке.
Судья показал две подряд желтые карточки Тедеско, выгнав его из технической зоны.
Тренер не успокоился и, покидая поле, крайне эмоционально жестикулировал, размахивал руками, отталкивал находившихся рядом с ним людей.
Напомним, что ранее в этом сезоне Тедеско стал первым тренером, получившим дисквалификацию на один матч за 4 желтые карточки.
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