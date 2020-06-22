Арбитр Федотов: «Тедеско на 6 матчей закрыть должны были! А то и на все 12!»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера на 3 матча.

«По словам Григорьянца, был физический контакт Тедеско и резервного арбитра – тренер «Спартака» похлопал резервного руками по лицу. Могу сказать, что вас обманывают.

Я судил матч и , где удалил Виллаш-Боаша за то, что он толкнул резервного арбитра. Ему дали шесть матчей. А здесь Тедеско по щекам ударил. Это вообще что такое?! За такое его на шесть матчей закрыть должны были! А то и на все двенадцать!

Это физический контакт! Три матча – это ни о чем. Получается, теперь резервного можно по щекам хлопать за три матча. Прикольно, теперь каждый так делать будет», — сказал Федотов.

В матче с (1:1) в конце первого тайма Тедеско эмоционально выразил недовольство решением арбитра назначить пенальти в ворота красно-белых за фол на .

Судья показал две подряд желтые карточки Тедеско, выгнав его из технической зоны.

Тренер не успокоился и, покидая поле, крайне эмоционально жестикулировал, размахивал руками, отталкивал находившихся рядом с ним людей.

Напомним, что ранее в этом сезоне Тедеско стал первым тренером, получившим дисквалификацию на один матч за 4 желтые карточки.

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