Бруну Фернандеш признан игроком месяца в АПЛ второй раз подряд

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» признан лучшим игроком июня в .

В трех матчах чемпионата в прошлом месяце португалец забил 3 мяча.

25-летний игрок взял приз игроку месяца второй раз подряд. Ранее подобное удавалось лишь шести игрокам: , , , , и .

В июне на награду также претендовали нападающий ( ), защитник («Вулверхэмптон»), форвард («Вулверхэмптон»), полузащитник («Ньюкасл») и нападающий («Саутгемптон»).

Фото: твиттер EA SPORTS FIFA