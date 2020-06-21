Бруну Фернандеш признан игроком месяца в АПЛ второй раз подряд

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком июня в АПЛ.
В трех матчах чемпионата в прошлом месяце португалец забил 3 мяча.
25-летний игрок взял приз игроку месяца второй раз подряд. Ранее подобное удавалось лишь шести игрокам: Мохамеду Салаху, Джейми Варди, Харри Кейну, Криштиану Роналду, Деннису Бергкампу и Робби Фаулеру.
В июне на награду также претендовали нападающий Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), защитник Конор Коуди («Вулверхэмптон»), форвард Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), полузащитник Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл») и нападающий Дэнни Ингз («Саутгемптон»).
Фото: твиттер EA SPORTS FIFA