Бруну Фернандеш признан игроком месяца в АПЛ второй раз подряд

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком июня в АПЛ.

В трех матчах чемпионата в прошлом месяце португалец забил 3 мяча.

25-летний игрок взял приз игроку месяца второй раз подряд. Ранее подобное удавалось лишь шести игрокам: Мохамеду СалахуДжейми ВардиХарри КейнуКриштиану РоналдуДеннису Бергкампу и Робби Фаулеру.

В июне на награду также претендовали нападающий Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), защитник Конор Коуди («Вулверхэмптон»), форвард Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), полузащитник Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл») и нападающий Дэнни Ингз («Саутгемптон»).

Фото: твиттер EA SPORTS FIFA

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