Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы начнется в 14:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка .

Будут определены пары 1/4 финала турнира, также пройдет жеребьевка 1/2 финала.

Жеребьевка начнется в 14:00 по московскому времени.

В 1/8 финала турнира играют следующие команды: «Копенгаген» – «Истанбул» (0:1 – первый матч), «Вулверхэмптон» – «Олимпиакос» (1:1), «Байер» – «Рейнджерс» (3:1), «Вольфсбург» – (1:2), «Базель» – «Айнтрахт» (3:0), – ЛАСК (5:0).

Две пары не успели провести первый матч в 1/8 финала: – «Хетафе» и «Севилья» – . Победитель в этих парах определится по итогу одной игры.

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги Европы пройдут в Германии. Во всех парах будет сыгран один матч.

Матчи 1/8 финала пройдут 5-6 августа, 1/4 финала – 10-11 августа, 1/2 финала – 16-17 августа. Финал состоится 21 августа в Кельне.