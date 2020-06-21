Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы начнется в 14:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка Лиги Европы.
Будут определены пары 1/4 финала турнира, также пройдет жеребьевка 1/2 финала.
Жеребьевка начнется в 14:00 по московскому времени.
В 1/8 финала турнира играют следующие команды: «Копенгаген» – «Истанбул» (0:1 – первый матч), «Вулверхэмптон» – «Олимпиакос» (1:1), «Байер» – «Рейнджерс» (3:1), «Вольфсбург» – «Шахтер» (1:2), «Базель» – «Айнтрахт» (3:0), «Манчестер Юнайтед» – ЛАСК (5:0).
Две пары не успели провести первый матч в 1/8 финала: «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома». Победитель в этих парах определится по итогу одной игры.
Четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги Европы пройдут в Германии. Во всех парах будет сыгран один матч.
Матчи 1/8 финала пройдут 5-6 августа, 1/4 финала – 10-11 августа, 1/2 финала – 16-17 августа. Финал состоится 21 августа в Кельне.