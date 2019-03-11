Шипулин о задержаниях болельщиков «Спартака»: «Репрессии на пустом месте. В действиях фанатов нет преступления»

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин отреагировал на задержания болельщиков «Спартака».

«Сегодня прочитал в новостях, что сотрудники полиции Москвы и Подмосковья продолжают проводить обыски у фанатов «Спартака», задерживают их. Повод все тот же – шумные проводы команды в Тулу, когда фанаты принесли баннер и файеры к стадиону «Открытие», чтобы поддержать любимую команду перед важным матчем.

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Можете со мной не согласиться, конечно, но я не понимаю, к чему эти репрессии на пустом месте. Фанаты «Спартака» выкрикивали свои традиционные лозунги, не матерились, зажгли файеры в безлюдном месте, буквально на пару минут перекрыли дорогу, которую, как я понимаю, используют только сотрудники и игроки клуба. И где здесь основания для обысков в 6 утра и возбуждения уголовного дела (да ещё и по статье, где до 7 (!!!) лет лишения свободы)?

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Уверен, что акция красно-белых не может быть квалифицирована как хулиганство. Ведь хулиганство – это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Разве фанаты «Спартака» совершили это? Действия болельщиков, я в этом ничуть не сомневаюсь, были направлены исключительно на поддержку команды. Нет в этом преступления, вот так считаю.

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Да, и вообще, я как бывший спортсмен прекрасно понимаю, как важна и дорога такая крутая поддержка фанатов. Это же дает силы, заряжает спортсменов. Ни один вид спорта невозможен без фанатской поддержки, это единое целое. А футбольные болельщики – это же вообще отдельная тема. Ну, кто из нас хотя бы раз в жизни не срывал голос, скандируя речевки любимой команды, кто шумной толпой не отмечал победу? Уверен, было с каждым и не раз.

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Думаю, что в ближайшее время обращусь с запросом в соответствующие органы, чтобы дали оценку тому, насколько соразмерны действия правоохранителей с действиями болельщиков, законно ли возбуждении дела, проведение обысков и так далее», – написал Шипулин.

Задержания и обыски у болельщиков «Спартака» продолжаются

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