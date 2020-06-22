Герман Ткаченко: «Проблема «Зенита» в слабой лиге и отсутствии конкуренции. Это синдром «ПСЖ»

Агент Герман Ткаченко поделился мнением о перспективах .

– На ваш взгляд, созревания «Зенита» до условного топ-20, топ-30 в Европе можно ожидать?

– Их работа спортивного блока действительно крутая. Постепенная, приобретение тех или других футболистов. Действительно неплохой состав, даже по европейским меркам. В следующем году он должен стать чуть лучше.

Но проблема не только в этом. Проблема «Зенита» в той конкурентной среде, в которой они находятся каждый день. Проблема «Зенита» – это слабая лига, которая есть.

Проблема «Зенита» – отсутствие той конкуренции, которая должна их закалять каждый день.

Проблема «Зенита» – это такой синдром «Пари Сен-Жермен», когда ты сильнее других. В других масштабах. [Хотя] cиндром этот, он же одинаков, – сказал Ткаченко в подкасте Игоря Порошина и Вадима Лукомского Cappuccino & Catenaccio.

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