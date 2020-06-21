КДК подтвердил, что Тедеско дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован на 500 тысяч рублей 

КДК РФС сообщил, что главный тренер получил трехматчевую дисквалификацию по итогам игры 27-го тура с (1:1).

34-летний специалист также будет вынужден заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

В конце первого тайма Тедеско эмоционально выразил недовольство решением арбитра Сергея Лапочкина назначить пенальти в ворота красно-белых за фол Наиля Умярова на Алексее Миранчуке.

Судья показал две подряд желтые карточки Тедеско, выгнав его из технической зоны.

Тренер не успокоился и, покидая поле, крайне эмоционально жестикулировал, размахивал руками, отталкивал находившихся рядом с ним людей.

Напомним, что ранее в этом сезоне Тедеско стал первым тренером, получившим дисквалификацию на один матч за 4 желтые карточки.

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