Владимир Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов России ради работы в Госдуме

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что покидает должность, которую занимал с мая 2018 года.
«На сегодняшний день, после принятия поправок к Конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи принятыми поправками.
Граждане Российской Федерации поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Государственной Думе, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе.
Таким образом, дополнительная нагрузка в Государственной Думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР.
В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года.
Отрадно осознавать, что мною много было сделано на посту президента Союза биатлонистов на благо развития нашего любимого зимнего олимпийского вида спорта.
Также выражаю готовность и в дальнейшем оказывать консультативную поддержку своему преемнику и его команде специалистов. Будем и дальше работать и поддерживать биатлон», – сказал Драчев.
Выборы нового главы СБР пройдут 11 июля на внеочередной конференции организации в Химках.
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