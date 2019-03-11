Владимир Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов России ради работы в Госдуме

Президент Союза биатлонистов России ( ) сообщил, что покидает должность, которую занимал с мая 2018 года.

«На сегодняшний день, после принятия поправок к Конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи принятыми поправками.

Граждане Российской Федерации поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в , то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе.

Таким образом, дополнительная нагрузка в Государственной Думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР.

В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года.

Отрадно осознавать, что мною много было сделано на посту президента Союза биатлонистов на благо развития нашего любимого зимнего олимпийского вида спорта.

Также выражаю готовность и в дальнейшем оказывать консультативную поддержку своему преемнику и его команде специалистов. Будем и дальше работать и поддерживать биатлон», – сказал Драчев.

Выборы нового главы СБР пройдут 11 июля на внеочередной конференции организации в Химках.

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