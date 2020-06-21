Ткаченко о Смолове: «Локо» и «Сельта» вроде договорились по цене. Решение за Федей. От топ-клуба РПЛ есть предложение»

, агент форварда , выступающего на правах аренды за «Сельту», рассказал о будущем клиента.

– Смолов в «Сельте» играет дисциплинированно, помогая команде, много прессингует. Может быть, хотелось бы больше остроты.

Тем не менее участие в командных действиях хорошее и полезное. Он в том числе отодвигает линию обороны, чтобы другие могли... И при его участии спаслась практически. Надеемся, да.

Они сделали предложение о выкупе. Вот сейчас ему [Смолову] нужно принять это решение.

– «Локомотиву» сделали? А сколько у него еще по контракту – год?

– Два года, поэтому нужно понять...

– Он хочет остаться?

– Он в целом хочет остаться.

– А в Виго ему нравится?

– Нравится. Как ближняя дача, наверное. Он же все равно человек большого города. А в Виго прекрасно – там не жарко, красиво, вкусно. Но как и для любого спортсмена, если тебя меняют на 50-й минуте, он в эти моменты злится.

Сейчас у него непростое решение. Два года хорошего контракта в Москве...

– Федя умеет злиться?

– Злится на себя. Вопрос непростой – ему нужно принять решение. Я в спокойной ситуации. Знаю, что он не без контракта, есть контракт с «Локомотивом». У нас есть предложение от одного русского топ-клуба, от турецкого топ-клуба, есть маленькие сигналы от испанских клубов.

– Надеюсь, не от «Спартака» у вас предложение?

– Нет. Понятно, что «Сельта» – приоритет. Нужно все взвесить. Много вводных – договорятся ли между собой клубы.

Про цену вроде бы клубы договорились. Но вопрос рассрочки платежей еще острый. Понятно, что сегодня испанский клуб не может платить все сразу. «Локо», если нуждается в деньгах, то как можно скорее.

Здесь есть сфера для моей работы, как договориться. Жду, когда все закончится, чтобы Федя принял это решение, – сказал Ткаченко в подкасте Игоря Порошина и Вадима Лукомского Cappuccino & Catenaccio.

Смолов в 14 матчах Ла Лиги забил 2 гола – «Реалу» и «Барселоне».