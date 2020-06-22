«Реал» станет чемпионом в понедельник, если обыграет «Гранаду», а «Барса» не победит «Вальядолид». До титула 5 очков

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«Реал» обыграл «Алавес» в матче 35-го тура чемпионата Испании (2:0).

Команде Зинедина Зидана в трех оставшихся играх первенства осталось набрать 5 очков, чтобы обеспечить себе чемпионство. 

«Мадрид» может стать победителем турнира уже по итогам 36-го тура, если в понедельник обыграет «Гранаду», а «Барселона» в субботу, 11 июля, потеряет очки c «Вальядолидом».

 Если же «Реал» одержит победы в двух ближайших матчах (с «Гранадой» и «Вильярреалом»), то за тур до конца сезона выиграет Ла Лигу вне зависимости от результатов сине-гранатовых.

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