Полиция продолжает обыски у фанатов «Спартака», участвовавших в акции перед матчем с «Арсеналом» (3:2), сообщает телеграм-канал Ofnews.

«Сегодня продолжились обыски и задержания по делу о проводах спартаковского автобуса в Тулу. В Наро-Фоминске двоих задержали в 6 утра, провели обыски, все изъяли. Еще двоих вызвали на допросы», – сообщил источник.

Позже о ситуации рассказали болельщики красно-белых.

«Пока многие из нас направляются на Черноморское побережье – поддержать родную команду, в Москве и области продолжаются задержания красно-белых парней, по делу о проводах команды в Тулу!

Сегодня утром, по традиции, в 6 утра, правоохранители явились к болельщикам, живущим в области. После обысков парней повезли на допросы в столицу! Многие до сих пор не выходят на связь, так что к вечеру список задержанных может значительно увеличиться!

Полная жесть продолжается уже на протяжении нескольких недель! Проблемы и у тех, кто был задержан ранее.

Заводящий трибуны Б Алексей «Гитара» написал уже десятки объяснительных в ряд инстанций! По долгу службы был вызван на «разъяснительную» беседу и в департамент образования! Совпадение? Не думаем!

В нерабочее время – ровно к моменту стартового свистка дерби с «Локомотивом»! Не удивительно и то, что никакой беседы и встречи там не произошло – время-то нерабочее 🤷🏼.

Кроме того, нам стало известно, что во время первых задержаний на парней оказывалось сильное давление! На одного из них пытались воздействовать членами семьи – больной мамой.

Фанат не преступник! Поддержка своей команды не преступление!» – говорится в сообщении фанатов «Спартака».

Напомним, что ранее полиция задержала около 70 фанатов «Спартака» после фаер-шоу, которое болельщики устроили перед отъездом команды в Тулу на матч 23-го тура РПЛ.

Сообщалось, что в ходе обысков фанатам угрожали реальными сроками, ссылаясь на вторую часть 213-й статьи УК РФ. По ней болельщикам может грозить до 7 лет лишения свободы.

Перед 24-го тура с «Уфой» были задержаны еще два фаната «Спартака». Позже их отпустили, оштрафовав на 5 000 рублей.

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