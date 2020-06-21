АПЛ признала неправильные решения судей по пенальти в игре «МЮ» и других матчах четверга

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон Астон Вилла премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Саутгемптон Джошуа Кинг Борнмут Джеймс Уорд-Проуз Харри Кейн Бруну Фернандеш Футбол

АПЛ признала, что во всех матчах чемпионата, прошедших 9 июля, судьями были допущены ошибки при решении о назначении пенальти.

Так, в матче «Астон Вилла»«Манчестер Юнайтед» (0:3) в первом тайме был ошибочно назначен 11-метровый удар, реализованный Бруну Фернандешем.

В игре «Эвертон»«Саутгемптон» (1:1) пенальти также не стоило назначать. Хавбек «святых» Джеймс Уорд-Проуз не реализовал пенальти.

В матче «Борнмут»«Тоттенхэм» (0:0), наоборот, должен был быть назначен пенальти в пользу «шпор»: Джошуа Кинг в своей штрафной сбил форварда гостей Харри Кейна.

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