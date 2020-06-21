АПЛ признала неправильные решения судей по пенальти в игре «МЮ» и других матчах четверга

признала, что во всех матчах чемпионата, прошедших 9 июля, судьями были допущены ошибки при решении о назначении пенальти.

Так, в матче – (0:3) в первом тайме был ошибочно назначен 11-метровый удар, реализованный .

В игре – (1:1) пенальти также не стоило назначать. Хавбек «святых» не реализовал пенальти.

В матче – (0:0), наоборот, должен был быть назначен пенальти в пользу «шпор»: в своей штрафной сбил форварда гостей .