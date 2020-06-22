«Реал» забил 500-й гол при Зидане. Он всего 2-й тренер клуба, кому покорилась эта отметка

«Реал» принимает «Алавес» в матче 35-го тура чемпионата Испании (1:0, первый тайм).
Счет на 12-й минуте открыл нападающий Карим Бензема. Этот гол стал для мадридской команды 500-м при главном тренере Зинедине Зидане.
Первый мяч после назначения француза в январе 2016 года в ворота «Депортиво» также забил Бензема.
Всего же под руководством Зидана «Реал» до сегодняшнего дня провел 206 официальных матчей, одержал 138 побед, 26 раз проиграл и 42 раза сыграл вничью.
Зидан стал всего вторым тренером «Мадрида», при котором команде покорилась отметка в 500 голов, после Мигеля Муньоса (605 матчей, 1226 голов).
При Висенте Дель Боске «Реал» забил 490 голов в 246 матчах, при Жозе Моуринью – 475 голов в 178 матчах.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Алавес».