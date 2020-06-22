«Реал» забил 500-й гол при Зидане. Он всего 2-й тренер клуба, кому покорилась эта отметка

«Реал» принимает в матче 35-го тура чемпионата Испании (1:0, первый тайм).

Счет на 12-й минуте открыл нападающий Карим Бензема. Этот гол стал для мадридской команды 500-м при главном тренере .

Первый мяч после назначения француза в январе 2016 года в ворота также забил .

Всего же под руководством Зидана «Реал» до сегодняшнего дня провел 206 официальных матчей, одержал 138 побед, 26 раз проиграл и 42 раза сыграл вничью.

Зидан стал всего вторым тренером , при котором команде покорилась отметка в 500 голов, после (605 матчей, 1226 голов).

При Висенте Дель Боске «Реал» забил 490 голов в 246 матчах, при – 475 голов в 178 матчах.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Алавес».