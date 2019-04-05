НХЛ и профсоюз утвердили новое трудовое соглашение и рестарт сезона 1 августа в Торонто и Эдмонтоне

НХЛ и Ассоциация игроков ратифицировали продление Коллективного трудового соглашения на четыре года. Новый договор рассчитан до конца сезона-2025/26, его срок истечет 15 сентября 2026 года. Об этом лига и профсоюз объявили в пятницу.

Также стороны одобрили План возобновления чемпионата с 1 августа в Торонто и Эдмонтоне.

Тренировочные лагеря могут открыться в домашних городах команд в понедельник в рамках третьего этапа Плана возобновления сезона. 24 команды 26 июля отправятся в два хаб-города: 12 команд Восточной конференции поедут в Торонто, а 12 команд Западной конференции – в Эдмонтон. 1 августа начнутся квалификационные игры Кубка Стэнли в рамках четвертого этапа.

В каждом из городов сыграют восемь команд в сериях до трех побед, победители пройдут в первый раунд плей-офф. По четыре лучшие команды каждой конференции на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф и сыграют в круговом турнире для определения посева. Победившие команды в квалификационных сериях останутся в Торонто и Эдмонтоне на первые два раунда плей-офф.

Эдмонтон примет финал Восточной конференции, финал Западной конференции и финал Кубка Стэнли. Ожидается, что финалы конференций начнутся 8 сентября, а старт финала Кубка Стэнли запланирован на 22 сентября. Он должен закончиться не позднее 4 октября.

Каждая из восьми команд, проигравшая в квалификации, будет иметь одинаковый шанс в 12,5% на первый выбор драфта-2020 в рамках второго этапа лотереи драфта. Данная жеребьевка состоится 10 августа. Драфт НХЛ пройдет 9 и 10 октября.

Рынок свободных агентов в это межсезонье откроется после драфта НХЛ и финала Кубка Стэнли.

Новое соглашение позволит планировать международный календарь. Подразумевается участие игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 года при достижении договоренности с ИИХФ и МОК.