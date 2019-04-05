Нестеров, скорее всего, не перейдет в «Лос-Анджелес». Предложение клуба отозвано («Матч ТВ»)

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Защитник Никита Нестеров с высокой долей вероятности не станет игроком «Лос-Анджелеса», сообщает «Матч ТВ».

По информации телеканала, согласованный контракт россиянина с «Кингс» на 2 года и 6 миллионов долларов оказался на грани срыва. Клуб отозвал свое предложение.

Права на 27-летнего защитника в КХЛ принадлежат ЦСКА.

В прошедшем сезоне Нестеров набрал 23 (7+16) очка при полезности «+7» в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В 4 играх плей-офф отметился 3 передачами.

Алексей Шевченко: «Нестеров, видимо, останется в России. У него специфическое отношение к людям, такие не нужны в НХЛ»

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