«Ливерпуль» попробует купить Тиаго, только если уйдет кто-то из ключевых игроков (ESPN)

Приобретение полузащитника «Баварии» Тиаго Алькантары не является приоритетной трансферной целью «Ливерпуля».
По данным ESPN, мерсисайдский клуб выйдет на трансферный рынок этим летом только в случае, если уйдет кто-то из ключевых игроков основного состава.
Главный тренер «красных» Юрген Клопп полностью доволен игрой полузащитников Наби Кейта и 19-летнего Кертиса Джонса, с которым в начале июля был заключен новый контракт.
В целом в руководстве «Ливерпуля» есть уверенность, что состав команды не претерпит серьезных изменений в межсезонье.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов предложить Тиаго 4-летний контракт с зарплатой 8 млн евро.