«Ливерпуль» попробует купить Тиаго, только если уйдет кто-то из ключевых игроков (ESPN)

Приобретение полузащитника «Баварии» не является приоритетной трансферной целью .

По данным ESPN, мерсисайдский клуб выйдет на трансферный рынок этим летом только в случае, если уйдет кто-то из ключевых игроков основного состава.

Главный тренер «красных» полностью доволен игрой полузащитников и 19-летнего , с которым в начале июля был заключен новый контракт.

В целом в руководстве «Ливерпуля» есть уверенность, что состав команды не претерпит серьезных изменений в межсезонье.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов предложить Тиаго 4-летний контракт с зарплатой 8 млн евро.