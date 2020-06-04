«Ман Сити» не исключат из Лиги чемпионов. CAS удовлетворит апелляцию клуба (Иан Чизмен)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА УЕФА Пеп Гвардиола CAS финансовый фэйр-плей Футбол

«Манчестер Сити» не будет отстранен от участия в Лиге чемпионов.

Бывший репортер BBC Radio Manchester Иан Чизмен сообщает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворит апелляцию клуба.

Напомним, УЕФА в феврале исключил «Ман Сити» из еврокубков на два года и назначил клубу штраф в 30 миллионов евро за нарушения правил финансового фэйр-плей.

CAS 8-10 июня рассмотрел апелляцию «горожан», ожидается, что вердикт будет оглашен в понедельник, 13 июля.

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