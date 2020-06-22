Глава КДК: «Тедеско дважды хлопнул резервного судью по лицу. Он извинился, поэтому применили 3 матча, а не 4»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему главный тренер «Спартака» дисквалифицирован на три матча по итогам игры 27-го тура с «Локомотивом» (1:1).

«Тедеско принял участие в заседании вместе с переводчиком. Присутствовал и представитель . Любые решение должны основываться на словах главы КДК.

Санкция применялась не за две желтые карточки. В рапорте матча было написано, что, уходя с поля, Тедеско дважды хлопнул резервного арбитра по лицу. За этот унизительный жест в отношении официального лица матча он и был дисквалифицирован. Мы получили рапорт от резервного судьи, где он об этом написал.

Мы разбирали случай с точки зрения физического воздействия, здесь не было хулиганских побуждений, но был оскорбительный жест в адрес судьи. Причем при присутствии большого числа болельщиков. Применили три матча, а не четыре, потому что Тедеско позвонил резервному судье и извинился», – сказал Григорьянц.

Напомним, в конце первого тайма Тедеско эмоционально выразил недовольство решением арбитра Сергея Лапочкина назначить пенальти в ворота красно-белых за фол Наиля Умярова на Алексее Миранчуке.

Судья показал две подряд желтые карточки Тедеско, выгнав его из технической зоны.

Тренер не успокоился и, покидая поле, крайне эмоционально жестикулировал, размахивал руками, отталкивал находившихся рядом с ним людей.

Ранее в этом сезоне Тедеско стал первым тренером, получившим дисквалификацию на один матч за 4 желтые карточки.

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