Льюис Хэмилтон: «Я не против вновь встать на одно колено»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не исключил, что снова выразит протест против дискриминации и расизма, встав на одно колено перед Гран-при Штирии.
Большая часть гонщиков «Формулы-1» использовала данный жест перед первой гонкой сезона.
«Я не против вновь встать на одно колено. Если я буду уверен, что это не помешает нам хорошо выполнять свою работу, то сделаю это.
Нам нужно продолжать высказываться и использовать момент для того, чтобы распространять осознанность и призывать к переменам.
В ближайшие недели это не изменится, и я сделаю все возможное», – заявил шестикратный чемпион мира.
Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо поддержал инициативу коллеги: «Я не знаю, что будет в этот уик-энд. Но, конечно, если появится такой шанс, то ответ – да. Это не та вещь, которую нужно сделать и забыть. Если будет возможность, я пойду на это».
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