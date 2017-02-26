Льюис Хэмилтон: «Я не против вновь встать на одно колено»

Пилот не исключил, что снова выразит протест против дискриминации и расизма, встав на одно колено перед .

Большая часть гонщиков «Формулы-1» использовала данный жест перед первой гонкой сезона.

«Я не против вновь встать на одно колено. Если я буду уверен, что это не помешает нам хорошо выполнять свою работу, то сделаю это.

Нам нужно продолжать высказываться и использовать момент для того, чтобы распространять осознанность и призывать к переменам.

В ближайшие недели это не изменится, и я сделаю все возможное», – заявил шестикратный чемпион мира.

Гонщик поддержал инициативу коллеги: «Я не знаю, что будет в этот уик-энд. Но, конечно, если появится такой шанс, то ответ – да. Это не та вещь, которую нужно сделать и забыть. Если будет возможность, я пойду на это».

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