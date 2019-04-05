объявил о продолжении сотрудничества с нападающим Павлом Дацюком.

Хоккеист, которому через десять дней исполнится 42 года, заключил новый контракт с клубом из Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что Дацюк отыграет один сезон в «Автомобилисте» за 13 млн рублей, а затем станет генменеджером клуба.

В минувшем сезоне Дацюк набрал 22 (5+17) очка в 43 матчах КХЛ при полезности «+12» и 10 минутах штрафа. В 4 играх плей-офф на его счету 4 (2+2) очка при полезности «-1».

Духовник Павла Дацюка захватил монастырь. Он уважает Сталина и не верит в коронавирус